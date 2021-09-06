Почти 40% россиян готовы получать зарплату в конвертах

Зарплату в конвертах готовы получать почти 40% россиян. Таковы данные опроса, проведенного сервисом по подбору вакансий.

Такие данные меньше, чем было в 2019 году, до начала пандемии коронавируса. Примерно столько же респондентов сказали, что категорически не согласны работать за черную зарплату. Остальные затруднились с ответом.

В разгар пандемии получать деньги в конвертах были согласны 46% россиян. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.