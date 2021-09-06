Первые снежинки заметили в Подмосковье. Кадры прислали телезрители из Апрелевки.

В ближайшее время погодная ситуация в регионе не улучшится – по прогнозам, в Московской области ожидаются заморозки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.