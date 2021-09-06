Москвичам рассказали о погоде на день

6 сентября, по прогнозам, днем воздух прогреется не выше +8 градусов, а по ощущениям из-за влажности и ветра будет еще прохладнее.

Метеорологи говорят, последний раз такое было в конце апреля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.