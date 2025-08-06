Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 августа, 22:30

Общество

Россиян предупредили о штрафе за уборку квартиры в вечернее время

Россиян предупредили о штрафе за уборку квартиры в вечернее время

Жители коттеджного поселка в Подмосковье продолжают устранять последствия ливней

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 6 августа

"Интервью": Григорий Гуров – о волонтерстве в России

"Миллион вопросов": кинолог объяснила, когда собаку нужно везти к ветеринару

Стилист Лисовец негативно оценил новый стандарт школьной формы

"Мой район. Новости": семьям с детьми предложили выдавать сертификат на летний отдых

"Атмосфера": облачная погода и дождь ожидаются в Москве 7 августа

Родители и эксперты оценили новый стандарт школьной формы в России

В Москве представили новый стандарт школьной формы

Жильцам многоквартирных домов грозит штраф за уборку по вечерам или ночью. Причина – шум от бытовой техники, например пылесоса и стиральной машины, если они нарушают допустимые пределы.

В Госдуме уже рассматривают законопроект федерального закона о тишине, согласно которому по всей стране введут единые правила. Документ предусматривает запрет на шум с 23:00 до 07:00, тихий час с 13:00 до 15:00, ограничение на ремонт с 09:00 до 19:00 в будни, а также штрафы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоЕкатерина КузнеченковаАлексей Пименов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика