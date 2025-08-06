Россиян предупредили о штрафе за уборку квартиры в вечернее время

Жильцам многоквартирных домов грозит штраф за уборку по вечерам или ночью. Причина – шум от бытовой техники, например пылесоса и стиральной машины, если они нарушают допустимые пределы.

В Госдуме уже рассматривают законопроект федерального закона о тишине, согласно которому по всей стране введут единые правила. Документ предусматривает запрет на шум с 23:00 до 07:00, тихий час с 13:00 до 15:00, ограничение на ремонт с 09:00 до 19:00 в будни, а также штрафы.

