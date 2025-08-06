Форма поиска по сайту

06 августа, 13:15

Специалисты стабилизировали ситуацию в Подмосковье после аномальных ливней

В Подмосковье продолжаются работы по ликвидации последствий сильного ливня, который прошел в начале недели. Особенно сильно пострадал Истринский район. В частности, в деревне Загорье значительная часть коттеджного поселка оказалась затопленной, многие жители остались без крова.

В настоящее время ситуация стабилизировалась, рассказал начальник РУАД № 2 ГБУ МО "Мосавтодор" Евгений Стебловский. По его словам, вода больше не переливается через проезжую часть. Однако из-за обильных осадков существующая водопропускная труба не смогла справиться с объемом, и произошел перелив через дорогу. В результате тротуары в деревне были разрушены.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществопогодавидеоМария РыбаковаИван ЕвдокимовРустам Шафиуллин

