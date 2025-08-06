Законодатели хотят унифицировать правила соблюдения тишины по всей России

В России готовится федеральный закон о тишине, который установит единые для всех регионов правила по допустимому уровню шума. С 23:00 до 07:00, а также в дневное время с 13:00 до 15:00 будет запрещено превышать установленные нормы.

К нарушителям будут применяться штрафы. Гражданам грозит от 500 рублей до 1 тысячи, должностным лицам – от 1 до 2 тысяч рублей. Индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, помимо штрафа, могут запретить работать на срок до 3 месяцев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.