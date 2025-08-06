Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 августа, 07:30

Общество

Законодатели хотят унифицировать правила соблюдения тишины по всей России

Законодатели хотят унифицировать правила соблюдения тишины по всей России

"Утро": температура воздуха составит 25 градусов в Москве 6 августа

Москвичам рассказали, как вернуть потерянную в транспорте вещь

До 20 тыс забытых в транспорте предметов поступают на склады в Москве каждый квартал

Москвичи могут поддержать благотворительные инициативы через цифровые сервисы города

В Подмосковье продолжают откачивать воду после аномальных ливней

Видео с подтанцовкой певицы Татьяны Булановой завирусилось в Сети

Дома оказались подтоплены после ливня в одном из подмосковных поселков

Телеканал Москва 24 запустил танцевальный флешмоб по мотивам концерта Булановой

Врачи предупредили о рисках для здоровья из-за перепадов погоды

В России готовится федеральный закон о тишине, который установит единые для всех регионов правила по допустимому уровню шума. С 23:00 до 07:00, а также в дневное время с 13:00 до 15:00 будет запрещено превышать установленные нормы.

К нарушителям будут применяться штрафы. Гражданам грозит от 500 рублей до 1 тысячи, должностным лицам – от 1 до 2 тысяч рублей. Индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, помимо штрафа, могут запретить работать на срок до 3 месяцев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика