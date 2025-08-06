Москвичам рассказали, как вернуть потерянную в транспорте вещь

Порядка 15–20 тысяч предметов, оставленных пассажирами в общественном транспорте, поступает каждый квартал на склады забытых вещей в Москве. Чтобы вернуть потерянную вещь, достаточно обратиться в пункт хранения, подтвердить свои данные и заполнить заявление.

Вещи обычно хранятся полгода, а документы сразу передаются полиции. О статусе находки можно узнать по телефону или через онлайн-сервисы. Среди забытых предметов встречаются как повседневные вещи, так и, например, музыкальные инструменты и ценные предметы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.