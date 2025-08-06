До 20 тыс забытых в транспорте предметов поступают на склады в Москве каждый квартал

В Москве каждый квартал на склады забытых вещей поступает до 20 тысяч предметов, забытых пассажирами в транспорте. Найти пропажу можно, обратившись в специальный пункт, где для возврата потребуется заполнить заявление и предъявить паспорт.

Узнать о своей находке можно через контакт-центр или приложение "Метро Москвы". Среди забытых вещей встречаются самые необычные предметы – от игрушек до музыкальных инструментов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.