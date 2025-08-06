Москвичи могут поддержать благотворительные инициативы через цифровые сервисы города

В Москве действует единая система цифровых сервисов для поддержки благотворительных инициатив. Каждый житель может выбрать, кому помочь: тяжелобольным детям, пожилым людям, бездомным животным или семьям в трудной ситуации.

В системе представлены более 100 проверенных фондов, все операции и отчеты прозрачны. Присоединиться можно через раздел на портале мэра и правительства Москвы, сервис "Мои платежи" или приложение "Моя Москва". Через них уже собрано более 232 миллионов рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.