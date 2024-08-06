Почти 30% месячной нормы осадков выпало на юге столицы

Столичный комплекс городского хозяйства сообщил, что на юге столицы за вечер 6 августа выпало почти 30% месячной нормы осадков. По предварительным данным, наибольшее количество осадков зафиксировано в ЮАО, ЮЗАО и ЮВАО Москвы.

Основной объем осадков принят водосточной сетью. Бригадами ГУП "Мосводосток" выполнялась оперативная работа по открытию водоприемных решеток для беспрепятственного пропуска дождевой воды. При необходимости применялась откачивающая техника.