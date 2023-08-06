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06 августа, 22:15

Общество

В Москве зафиксировали самую высокую температуру воздуха с начала года

В Москве зафиксировали самую высокую температуру воздуха с начала года

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Воскресенье 6 августа стало самым теплым днем в Москве с начала лета. Столбики термометров преодолели 30-градусную отметку.

Жаркая погода останется в городе до понедельника, 7 августа, однако после этого температура воздуха начнет снижаться. В конце недели столбики термометров будут находиться в пределах 20 градусов, а 12 и 13 августа в городе начнутся дожди.

В данный момент многие жители столицы находятся на территориях городских водоемов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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