Телеграм-каналы "Москва 24" и "Деньги-24" разыграют смартфон среди подписчиков 7 августа

Телеграм-канал телеканала "Москвы-24" совместно с телеграм-каналом "Деньги-24" разыгрывает смартфон. Подписчики могут перейти по специальному QR-коду и подписаться на оба канала, чтобы принять участие в розыгрыше.

Для участия также надо нажать кнопку "Участвую" под конкурсным постом. Победитель будет выбран случайным образом 7 августа в 11:00. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

