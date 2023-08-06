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Общество

Москвичам напомнили о правилах поведения во время отдыха на городских пляжах в жару

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До 35 градусов раскалится воздух в столице 6 августа. В такую погоду многие горожане устремились отдыхать на пляжах.

Водоемы в жару патрулируют около 100 спасателей. Специалисты напомнили о правилах поведения во время отдыха на столичных пляжах. Например, нельзя заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения и устраивать игры в воде, связанные с захватами. Кроме того, запрещено заплывать за буйки.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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