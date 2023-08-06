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Общество

Специалисты напомнили о правилах поведения во время отдыха на столичных пляжах

Специалисты напомнили о правилах поведения во время отдыха на столичных пляжах

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Москвичам пообещали температуру до 32 градусов 6 августа

До 35 градусов раскалится воздух в столице 6 августа. В такую погоду многие горожане устремились отдыхать на пляжах. Водоемы в жару патрулируют около 100 спасателей.

В службе городского хозяйства призвали отдыхающих соблюдать правила безопасности и купаться только в разрешенных местах. Кроме того, нельзя заплывать за буйки и устраивать игры в воде, связанные с захватами.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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