Специалисты напомнили о правилах поведения во время отдыха на столичных пляжах

До 35 градусов раскалится воздух в столице 6 августа. В такую погоду многие горожане устремились отдыхать на пляжах. Водоемы в жару патрулируют около 100 спасателей.

В службе городского хозяйства призвали отдыхающих соблюдать правила безопасности и купаться только в разрешенных местах. Кроме того, нельзя заплывать за буйки и устраивать игры в воде, связанные с захватами.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.