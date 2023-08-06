13:15Общество
Специалисты напомнили о правилах поведения во время отдыха на столичных пляжах
До 35 градусов раскалится воздух в столице 6 августа. В такую погоду многие горожане устремились отдыхать на пляжах. Водоемы в жару патрулируют около 100 спасателей.
В службе городского хозяйства призвали отдыхающих соблюдать правила безопасности и купаться только в разрешенных местах. Кроме того, нельзя заплывать за буйки и устраивать игры в воде, связанные с захватами.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.