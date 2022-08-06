Клиенты Ozon так и не дождались своих заказов

Легковоспламеняющихся товаров не было в здании сгоревшего склада Ozon на Новой Риге, заявили в компании. По словам представителей, такие вещи хранились в особой зоне с усиленными мерами безопасности.

Также в компании отметили, что сразу сработало автоматическое пожаротушение. Однако было уничтожено товаров и имущества более чем на 10 миллиардов рублей.

Когда деньги вернут покупателям и продавцам? Что дальше будет с ценами?

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.