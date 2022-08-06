Синоптики прогнозируют в Москве грозу

Погода все еще позволяет гулять по Москве. Однако синоптики скорректировали свой прогноз и сообщили, что гроза ожидается в течение нескольких часов.

В отдельных районах может пройти ливень и град. Обещают также сильный ветер. В некоторых районах Подмосковья уже испортилась погода. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.