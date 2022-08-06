Москвичей предупредили о сильной грозе, и начаться она может уже в субботу. Это уточненный прогноз.

Возможны ливень, град и ветер до 17-и метров в секунду. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.