В Отрадном районе температура воздуха держится на уровне плюс 30 градусов

Москва 24 следит за тем, как меняется температура в разных районах Москвы и области. Судя по фотографиям, которые прислали зрители, самая комфортная погода установилась в Отрадном. Там в районе плюс 30 градусов тепла.

В Южном Бутове уже больше 33 градусов. Под 40 в Кожухове – но на солнце.