Жители Москвы собираются у водоемов из-за жары

Из-за жары на столичных водоемах усилены меры безопасности. Как сообщил заммэра Петр Бирюков, спасатели патрулируют водные акватории.

Москвичи спасаются от повышенной температуры воздуха у воды. Людей на пляжах и у бассейнов сегодня много, причем на входе в зоны отдыха формируются очереди.

По оценкам синоптиков, в городе до 33 градусов тепла. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.