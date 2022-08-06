Российские военные доставили гуманитарную помощь в Харьковскую область

Российские военные доставили очередную партию гуманитарной помощи для жителей освобожденных районов Харьковской области.

Им раздали продукты, воду, предметы первой необходимости и медикаменты, в том числе входят жизненно важные лекарства – противовоспалительные, антибиотики, противовирусные, а также препараты, применяемые в педиатрии. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.