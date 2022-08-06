Роспотребнадзор предупредил о риске заражения коронавирусом в августе

Роспотребнадзор предупредил о риске заразиться COVID-19 в августе из-за новых видов вируса. Количество заболевших приблизилось к весенним показателям. Медики нескольких регионов, например, Приморья, уже перешли на усиленный режим работы из-за роста заболеваемости.

Ждут ли россиян обязательные маски и будут ли закрывать границы? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.