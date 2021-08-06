Москвичам рассказали, сколько продлится дождливая погода

В Москве снова дожди, небо над городом заволокли грозовые тучи. Согласно прогнозам непогода закончится не скоро. В субботу и воскресенье москвичам также стоит быть готовыми к осадкам.

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