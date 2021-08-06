В Москве выявили 2 583 новых случая заражения коронавирусом

В Москве за последние 24 часа зафиксировали 2 583 новых случая COVID-19. Выздоровели за это время 4 043 человека, сообщает Оперативный штаб.

В Московской области коронавирус за последние сутки подтвердился у 1 394 человек, выписали при этом 1 692 пациента.

За последние сутки в России подтвердили 22 660 новых случаев коронавируса. Без клинических проявлений был зафиксирован 1 881 эпизод, передает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Всего в РФ зарегистрировано 6 402 564 случая коронавирусной инфекции. Наименьшие темпы прироста заболеваемости регистрируются в Москве и Республике Татарстан (0,17 и 0,22% соответственно).

Почти 202 миллиона случаев коронавируса зафиксировали в мире с начала пандемии. Сейчас болеют около 16 миллионов человек. В тяжелом и критическом состоянии находятся 94 тысячи человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.