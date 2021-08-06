Электроснабжение в Новгороде полностью восстановили

Электроснабжение в Новгороде восстанавливают после разгула непогоды. В городе лил сильный дождь и бушевала гроза.

Улицы затопило, ливневки не справлялись с потоком воды и город встал в заторах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.