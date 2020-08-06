Актуальные новости мира за 6 августа: Австралию накрыл снегопад

Сингапур отслеживает всех прибывших в страну через браслеты. Электронные устройства нужны для того, чтобы контролировать, соблюдает ли человек карантин. Меры не только для туристов, резиденты и граждане тоже обязаны носить девайс, если приехали из стран с высоким уровнем заражения. Особого ухода браслеты не требуют. Нужно один раз подтвердить данные и дальше он сам будет отслеживать ваши передвижения по GPS.

В Париже на одну ночь отключили подсветку Эйфелевой башни. Решение приняла мэр города в память о погибших при взрывах в Бейруте. Президент страны Эммануэль Макрон прервал свой отпуск и 6 августа отправляется в Ливан для переговоров об оказании помощи.

В Израиле тоже прошлой ночью вспоминали погибших в серии страшных взрывов. В Тель-Авиве некоторые здания подсветили в цветах флага Ливана.

В одном из мексиканских штатов детям запретили продавать фастфуд и газировку на официальном уровне. То есть теперь, если какой-нибудь кассир в супермаркете не проверит айди, его могут наказать вплоть до заключения в тюрьму. Таким радикальным способом в стране борются с детским ожирением. Более 75% граждан имеют лишний вес.

В Китае полицейские пытались остановить водителя грузовика с помощью кирпичей. В Сети шутят, что так в Китае выглядит наказание за проезд под кирпич.

Австралию накрыл снегопад. Страну заметает. Стоит отметить, что сезоны там перевернуты и по календарю у них сейчас зимнее время года. Но метеорологи говорят, что оно выдалось особенно снежным. Уже в июле в горных районах фиксировало 20-40 сантиметров снега.

В Италии вычислили туриста, который сломал три пальца статуе любимой сестры Наполеона. Им оказался пятидесятилетний австриец. Расследование заняло несколько дней. Неловкий европейский турист хотел сделать фото с Полиной Бонапарт и повредил двухсотлетнюю скульптуру. Камера зафиксировала момент, когда он сел на основание. Имя нарушителя полиция не раскрыла, но заплатить за отдавленные пальцы ему придется дорого.