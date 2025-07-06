Роспотребнадзор запустил горячую линию для тех, чьи рейсы задержали

Роспотребнадзор запустил горячую линию по правам потребителей при задержке авиарейсов. Специалисты расскажут пассажирам, можно ли поменять билет, как вернуть деньги и положена ли моральная компенсация от перевозчика.

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