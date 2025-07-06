06 июля, 17:15Общество
Роспотребнадзор запустил горячую линию для тех, чьи рейсы задержали
Роспотребнадзор запустил горячую линию по правам потребителей при задержке авиарейсов. Специалисты расскажут пассажирам, можно ли поменять билет, как вернуть деньги и положена ли моральная компенсация от перевозчика.
Получить консультацию можно по бесплатному номеру 8 (800) 555-49-43. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
- АТОР: россияне не отменяют путевки из-за задержек вылетов из Шереметьево
- Билеты на поезда из Санкт-Петербурга в Москву полностью раскуплены