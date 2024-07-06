Москвичи рассказали, как построили свои крепкие семьи

Москва, по данным экспертов, входит в тройку российских регионов, где живут самые крепкие семьи. Москвичи рассказали, как выстроить надежные отношения.

Так, спасатель Денис Король, который работает в 313-м отряде Пожарно-спасательного центра, познакомился со своей женой Натальей, когда та была оператором в Московской службе спасения. Спустя время Денис и Наталья встретились, а потом создали семью. Сейчас пара воспитывает четверых детей. Старший сын Роман поступил в профильный колледж и после службы в армии устроился в один из пожарных отрядов столицы.

Семью Фарапоновых тоже связала профессия. Наталья и Андрей – электроэнергетики, вместе окончили училище и теперь работают в одной компании. Вместе они больше 30 лет.

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