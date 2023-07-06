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06 июля, 22:30

Общество

Число заразившихся менингококковой инфекцией в Екатеринбурге увеличилось до восьми

Число заразившихся менингококковой инфекцией в Екатеринбурге увеличилось до восьми

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Число заразившихся менингококковой инфекцией в Екатеринбурге увеличилось до восьми. Двое из них скончались. Это последние данные Роспотребнадзора.

Все заболевшие, а также их окружение сейчас находятся под наблюдением медиков. Специалисты также заявили, что заразиться менингококковой инфекцией через посылки нельзя. Бактерии передаются только при близком контакте воздушно-капельным путем.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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