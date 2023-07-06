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Новости

Новости

06 июля, 20:45

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру четверга

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру четверга

Москвичам рассказали о похолодании в городе 7 июля

Новости часа: РЖД в сообщении с черноморским побережьем перевезли 3,5 млн человек в июне

Синоптики заявили о самом жарком дне с начала года в столице

Новости часа: в Москве увеличили число разрешенных для купания пляжей

Москвичам рассказали о погоде 7 июля в столице

Будущий контрактник рассказал, почему он решил пойти служить в зону СВО

Новости часа: 6 июля стал самым теплым днем с начала 2023 года в Москве

Более 40 российских военных вернулись из украинского плена

Москвичам рассказали о резкой смене погоды в городе 7 июля

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру четверга.

Так, в столице загорелся бизнес-центр. На месте работают пожарные, есть пострадавшие. Одного из них вынесли из здания на носилках. Здание расположено на 3-й улице Ямского Поля.

Четверг в Москве стал самым жарким днем с начала года. Об этом сообщили синоптики. Столбики термометров в некоторых районах города показывали 30 градусов. В общественном транспорте пассажирам бесплатно раздавали воду.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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