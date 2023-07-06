Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру четверга.

Так, в столице загорелся бизнес-центр. На месте работают пожарные, есть пострадавшие. Одного из них вынесли из здания на носилках. Здание расположено на 3-й улице Ямского Поля.

Четверг в Москве стал самым жарким днем с начала года. Об этом сообщили синоптики. Столбики термометров в некоторых районах города показывали 30 градусов. В общественном транспорте пассажирам бесплатно раздавали воду.

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