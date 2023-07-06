Новости часа: 6 июля стал самым теплым днем с начала 2023 года в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Четверг, 6 июля, в Москве стал самым теплым днем с начала 2023 года. Воздух прогрелся уже почти до 28 градусов, сообщают синоптики.

России нужно возвращаться к более сбалансированному бюджету, это поможет с курсом рубля. Об этом рассказали в Центробанке РФ.

Российские военные нанесли существенный урон стратегическим резервам Украины. Об этом заявили в Минобороны РФ.