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06 июля, 16:45

Политика

Новости часа: 6 июля стал самым теплым днем с начала 2023 года в Москве

Новости часа: 6 июля стал самым теплым днем с начала 2023 года в Москве

Более 40 российских военных вернулись из украинского плена

Москвичам рассказали о резкой смене погоды в городе 7 июля

"Атмосфера": дождь ожидается в Москве 7 июля

Новости часа: ливень и гроза начнутся в Москве в ночь на 7 июля

В МЧС предупредили москвичей о грозе и граде в ночь на 7 июля

Новости часа: Собянин открыл новый электробусный парк в Митине

МЧС предупредило москвичей о грозе и граде в ночь на 7 июля

Визовый центр Италии в Москве прекратил прием граждан без прописки в столичном регионе

Новости часа: на вокзалах и ж/д станциях Москвы в час пик будут раздавать воду из-за жары

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Четверг, 6 июля, в Москве стал самым теплым днем с начала 2023 года. Воздух прогрелся уже почти до 28 градусов, сообщают синоптики.

России нужно возвращаться к более сбалансированному бюджету, это поможет с курсом рубля. Об этом рассказали в Центробанке РФ.

Российские военные нанесли существенный урон стратегическим резервам Украины. Об этом заявили в Минобороны РФ.

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