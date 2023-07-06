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Новости

06 июля, 15:15

Общество

В МЧС предупредили москвичей о грозе и граде в ночь на 7 июля

В МЧС предупредили москвичей о грозе и граде в ночь на 7 июля

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Москвичей предупредили о грозе и граде в ночь на 7 июля. Об этом сообщается на сайте столичного МЧС России. Ведомство порекомендовало снижать скорость движения и увеличивать дистанцию во время управления транспортом, избегать внезапных маневров, а именно обгонов, перестроений, опережений.

При этом в столице 6 июля зафиксировали 30-градусную жару. Из-за этого на станциях метро Москвы, автовокзалах и причалах начали раздавать воду. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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