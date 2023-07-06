В МЧС предупредили москвичей о грозе и граде в ночь на 7 июля

Москвичей предупредили о грозе и граде в ночь на 7 июля. Об этом сообщается на сайте столичного МЧС России. Ведомство порекомендовало снижать скорость движения и увеличивать дистанцию во время управления транспортом, избегать внезапных маневров, а именно обгонов, перестроений, опережений.

При этом в столице 6 июля зафиксировали 30-градусную жару. Из-за этого на станциях метро Москвы, автовокзалах и причалах начали раздавать воду. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.