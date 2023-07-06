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Общество

Визовый центр Италии в Москве прекратил прием граждан без прописки в столичном регионе

Визовый центр Италии в Москве прекратил прием граждан без прописки в столичном регионе

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Визовый центр Италии в Москве больше не будет принимать жителей без московской или подмосковной прописки. Временная регистрация не подойдет, сообщается на сайте организации.

Те, кто хочет получить визу, но прописан в Санкт-Петербурге, Мурманске, Пскове, Архангельске и других городах, должны отправлять документы только в визовый центр северной столицы. Мотивы такого решения неизвестны.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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