Визовый центр Италии в Москве прекратил прием граждан без прописки в столичном регионе

Визовый центр Италии в Москве больше не будет принимать жителей без московской или подмосковной прописки. Временная регистрация не подойдет, сообщается на сайте организации.

Те, кто хочет получить визу, но прописан в Санкт-Петербурге, Мурманске, Пскове, Архангельске и других городах, должны отправлять документы только в визовый центр северной столицы. Мотивы такого решения неизвестны.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.