"Актуальный репортаж": в РФ предложили создать роты для военнообязанных киберспортсменов

Отдельные роты для военнообязанных киберспортсменов хотят организовать в России. В Федерации компьютерного спорта РФ говорят, что подразделения могли бы заниматься управлением беспилотниками дистанционно.

Такие качества геймеров, как развитая моторика и способность быстро принимать решения, очень бы пригодились в армии. Кроме того, они умеют обращаться с симуляторами. Воплотят ли в жизнь идею? Что по этому поводу думают потенциальные кибервоенные и военные действующие? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.