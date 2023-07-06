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Общество

"Актуальный репортаж": в РФ предложили создать роты для военнообязанных киберспортсменов

"Актуальный репортаж": в РФ предложили создать роты для военнообязанных киберспортсменов

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Отдельные роты для военнообязанных киберспортсменов хотят организовать в России. В Федерации компьютерного спорта РФ говорят, что подразделения могли бы заниматься управлением беспилотниками дистанционно.

Такие качества геймеров, как развитая моторика и способность быстро принимать решения, очень бы пригодились в армии. Кроме того, они умеют обращаться с симуляторами. Воплотят ли в жизнь идею? Что по этому поводу думают потенциальные кибервоенные и военные действующие? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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