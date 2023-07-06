Будущий контрактник рассказал, почему он решил пойти служить в зону СВО

На улице Яблочкова в Москве продолжает работу пункт отбора на контрактную службу. Записаться туда можно по телефону горячей линии 117 или онлайн на портале mos.ru.

Из документов понадобятся паспорт, военный билет, диплом, свидетельства о браке и рождении детей, если есть. Прямо в центре с кандидатом проведут собеседование, его проверят врачи медкомиссии.

"Очень много моих близких друзей служат. Они младше меня, как бы я постарше и должен тоже там быть", – поделился один из добровольцев.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.