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Общество

В России вырастут штрафы за недопуск газовщиков в квартиру

В России вырастут штрафы за недопуск газовщиков в квартиру

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Увеличить штраф до 10 тысяч рублей, если не пустил в квартиру газовщиков – эта мера, которая вызвала у граждан множество вопросов. Инициатива призвана снизить количество аварий с плитами и колонками и уже одобрена правительством.

Но люди сообщают, что объявления о проверке появляются слишком поздно, когда уже нельзя отпроситься с работы. А иногда и вовсе не бывает никакого предупреждения. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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