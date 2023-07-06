В России вырастут штрафы за недопуск газовщиков в квартиру

Увеличить штраф до 10 тысяч рублей, если не пустил в квартиру газовщиков – эта мера, которая вызвала у граждан множество вопросов. Инициатива призвана снизить количество аварий с плитами и колонками и уже одобрена правительством.

Но люди сообщают, что объявления о проверке появляются слишком поздно, когда уже нельзя отпроситься с работы. А иногда и вовсе не бывает никакого предупреждения. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.