Дептранс призвал водителей быть внимательными на дорогах из-за дождя. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.

Синоптики уже предупреждали, что непогода может сохраниться до конца дня. Москвичам обещали дождь, грозу, град и сильный ветер. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.