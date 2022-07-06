Жители Дома писателей в Лаврушинском переулке пожаловались на ремонт дома

Капитальный ремонт Дома писателей в Лаврушинском переулке обернулся скандалом. Жильцы отказываются принимать работы. По их словам, результатов ремонта нет.

Вопросов много, начиная с облицовки фасада. По словам жителей, раньше она была выполнена из уникального дорогого минерала, а теперь его заменили на более бюджетный вариант.

Как оценили такую работу в Фонде капитального ремонта? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.