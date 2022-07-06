Введение выездных виз для россиян не планируется – МИД РФ

В России не планируют вводить выездные визы. Об этом заявил представитель МИД РФ Алексей Зайцев.

Право свободно покидать страну закреплено в Конституции. Есть лишь короткий перечень причин, по которым человека могут не выпустить за границу.

Сейчас россияне чаще сталкиваются с проблемой получения визы в некоторые европейские страны. Например, Греция отказалась принимать путешественников из РФ. А премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призывает все страны ЕС прекратить выдачу виз россиянам.

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