Новости последнего часа: москвичей предупредили о грозе, граде и шквалистом ветре

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве 6 июля обещают дождь, град, грозу и ветер с порывами до 17 метров в секунду. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства.

Срок службы новой сторублевой купюры будет больше на 30%. Она может заменить старую за 1,5–2 года, рассказал Госзнак.

Несколько улиц в Москве перекроют 9–10 июля из-за проведения ночного забега и велогонки. Об этом заявил Дептранс.