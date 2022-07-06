Москва 24 в рубрике "Джарит лето" рассказала о столичной температуре к этому часу

Москва 24 запустила новую рубрику "Джарит лето". В ней телеканал рассказывает, сколько градусов в городе в данный момент.

Дождь, град, грозу и ветер с порывами до 17 метров в секунду обещают синоптики в столице 6 июля. В городе жарко – до 30 градусов в течение дня. Термометр телеканала установлен у фонтана на Биржевой площади. Он показал 34 градуса. Влажность воздуха – 34%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.