Новости последнего часа: в столице повысили уровень погодной опасности из-за жары

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Так, уровень погодной опасности в Москве повысили до оранжевого из-за жары. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

Вводить выездные визы для россиян и ограничение оснований для выезда из страны не планируется. Об этом заявили в МИД РФ.

Минздрав рекомендовал до 10 июля перевести пациентов с COVID-19 из перепрофилированных больниц в инфекционные.