Новости последнего часа: сильная жара вернется в столицу 7 июля

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Так, сильная жара вернется в Москву 7 июля. МЧС выпустило предупреждение, что будет до 32 градусов.

Студенты-медики, которые помогали во время COVID-19, получат преимущество при поступлении в ординатуру. Об этом заявил кабмин.

Станцию "Нагатинский затон" Большой кольцевой линии метро подключили к электросетям. Об этом рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков.