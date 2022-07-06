Москва 24 в рубрике "Джарит лето" рассказала о столичной температуре к этому часу

Москва 24 в рубрике "Джарит лето" рассказала о столичной температуре во время резкого изменения погоды 6 июля. В рубрике "Джарит лето" следят за показаниями градусника в режиме реального времени.

Термометр установлен у фонтана на Биржевой площади. Он показал 31,5 градуса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.