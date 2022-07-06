Прием заявок на покупку товаров в IKEA приостановили

Российский сайт компании IKEA предложил приобретать товары на онлайн-распродаже с помощью заявок, однако их прием приостановили спустя некоторое время.

Часть покупателей успела оформить заказ онлайн. На сайте IKEA написали, что поступившие заявки начали обрабатывать. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.