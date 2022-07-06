Госдума приняла закон, позволяющий хозяевам жилья узнавать имена прописанных. Владельцы квартир смогут бесплатно получать информацию о всех людях, которые в этих квартирах прописаны.

До принятия этого закона такие данные можно было узнать только с согласия самих людей, а если дело касалось иностранцев или людей без гражданства, то нельзя было получить такую информацию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.