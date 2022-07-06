Россияне смогут купить трудовой стаж. Таким образом можно будет увеличить размер будущей пенсии.

Один год стажа будет стоить от 35 до 37 тысяч рублей. Желающим нужно будет обратиться в Пенсионный фонд и внести нужную сумму.

Специалисты советуют начать покупать стаж за 15 лет до выхода на пенсию и совершать такие покупки ежегодно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.