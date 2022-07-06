Оспа обезьян более уверенно ведет себя в человеческой популяции – Онищенко

Оспа обезьян все более уверенно ведет себя в человеческой популяции. Об этом заявил бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Он отметил, что за период с мая 2022 года в Европе наблюдается очень интенсивная мутация подтипа вируса, передающегося преимущественно от мужчин к мужчинам.

В свою очередь, эксперты Роспотребнадзора уточняют, что пути передачи оспы обезьян – это преимущественно контактно-бытовой путь. Можно заразиться при тесном контакте с инфицированным.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах выявлен первый случай заражения ребенка оспой обезьян. Что касается риска появления этого заболевания в России, по словам Онищенко, он не имеет фундаментального значения.

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