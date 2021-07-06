Россиянам рассказали о новых правилах въезда из-за границы

Роспотребнадзор отменил обязательное ПЦР-тестирование на COVID-19 для возвращающихся в страну из-за рубежа россиян, которые прошли полный курс вакцинации в течение последнего года или перенесли коронавирусную инфекцию в течение полугода. Постановление главного государственного санитарного врача РФ опубликовано на портале правовой информации.

Еще одно изменение касается количества ПЦР-тестирований. Теперь возвращающимся в Россию гражданам достаточно сделать один тест в течение трех дней с момента прибытия. При этом до получения результатов лабораторного исследования необходимо соблюдать режим изоляции по месту жительства или пребывания. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.