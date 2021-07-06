Роспотребнадзор изменил правила въезда из-за границы для россиян

Привитые и переболевшие теперь могут не сдавать ПЦР-тест при возвращении в Россию из-за границы. Такое решение приняли в Роспотребнадзоре.

Послабление сделали также и для тех, кто пока антител не имеет. Им теперь не нужно сдавать два теста. Достаточно один раз провериться на коронавирус. Сделать это нужно в течение трех дней после поездки. До получения результатов ПЦР они должны соблюдать режим изоляции по месту жительства. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.