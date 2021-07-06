Переболевшим и привитым от COVID-19 россиянам разрешили не сдавать ПЦР при въезде в РФ

Роспотребнадзор отменил обязательное ПЦР-тестирование на COVID-19 для возвращающихся в страну из-за рубежа россиян, которые прошли полный курс вакцинации в течение последнего года или перенесли коронавирусную инфекцию в течение полугода.

Еще одно изменение касается необходимого количества ПЦР-тестирований. Теперь возвращающимся в Россию гражданам достаточно сделать один тест в течение трех дней с момента прибытия.

Уточняется, что до получения результатов лабораторного исследования необходимо соблюдать режим изоляции по месту жительства или пребывания.